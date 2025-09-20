Силовые структуры
Российская пенсионерка купила мошенникам часы за 28 миллионов рублей

В Москве 84-летняя пенсионерка купила мошенникам часы за 28 миллионов рублей
В Москве 84-летняя пенсионерка купила мошенника часы за 28 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает ТАСС

По данным ведомства, злоумышленники проворачивали свою аферу в течение шести месяцев. Вначале они сообщили о необходимости смены кода городского телефона, позже когда поняли, что женщина верит их словам, принялись шантажировать переводом денег с ее счета и паспортными данными. В итоге женщина купила дорогостоящие часы и передала их курьеру, как она думала ради сохранения денег.

Примечательно, что один из аферистов значился в ее записной книжке, как внук. В беседе со знакомыми она рассказывала, что находится на постоянной связи с ним.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Японии стала жертвой мошенника, который выдавал себя за астронавта.

