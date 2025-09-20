Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 20 сентября 2025Россия

Российский регион ночью подвергся массированной атаке ВСУ

Слюсарь: Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с применением большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки удалось отразить, рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — сообщил чиновник.

Согласно предварительным данным, в Четковском районе зафиксированы последствия на земле. На севере села Осиково загорелась сухая трава, а на территории сельскохозяйственного предприятия была разрушена часть стены. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением. Как подчеркнул Слюсарь, никто в результате атаки противника не пострадал.

Также ночью ВСУ атаковали Саратов. Под ударом оказался жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    Российский регион ночью подвергся массированной атаке ВСУ

    В США назвали Зеленскому способ избежать потери в рядах ВСУ

    Россияне назвали самый тяжелый день недели

    Раскрыты потери ВСУ за сутки

    На Украине пожаловались на поумневшие «Герани»

    Взрывы прогремели над еще одним российским городом

    Россиян предупредили о связи здоровья зубов с болезнью Альцгеймера

    В США представили законопроект о конфискации российских активов

    Эвакуацию россиян из отеля в Анталье сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости