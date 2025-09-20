Российский регион ночью подвергся массированной атаке ВСУ

Слюсарь: Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с применением большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки удалось отразить, рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — сообщил чиновник.

Согласно предварительным данным, в Четковском районе зафиксированы последствия на земле. На севере села Осиково загорелась сухая трава, а на территории сельскохозяйственного предприятия была разрушена часть стены. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением. Как подчеркнул Слюсарь, никто в результате атаки противника не пострадал.

Также ночью ВСУ атаковали Саратов. Под ударом оказался жилой дом.