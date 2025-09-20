Бывший СССР
СБУ запретила распространять информацию о пропавших без вести солдатах ВСУ

Фото: Unsplash

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение запретить администраторам украинских групп публиковать информацию о пропавших без вести солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«СБУ запретила администраторам украинских групп публиковать посты от родственников пропавших солдат ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что родственники военнослужащих в комментариях жалуются, что администрация намеренно игнорирует их сообщения.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали число пропавших без вести в 2025 году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.

