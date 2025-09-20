Бывший СССР
Российские десантники заблокировали штурмовиков ГУР Украины в Запорожье

Боец Викинг сообщил о блокированных в Запорожье штурмовиках ГУР Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Запорожской области воздушно-десантные войска России заблокировали штурмовиков 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на командира отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг сообщает РИА Новости.

По словам бойца, российские войска полностью перерезали логистику, оставив заблокированных без еды и воды. За две недели до того, как украинские военные оказались в блокаде, к ним под прикрытием сумерек приехали от четырех до пяти автомобилей с провизией.

Боец утверждает, что доведенный до отчаяния противник вынужден пить собственную мочу.

10 сентября вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ударили по позициям украинских войск в пригороде Запорожья.

