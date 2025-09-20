Мир
03:53, 20 сентября 2025Мир

Шведская армия опубликовала фото российских МиГ-31 в Балтийском море

Опубликованы фото якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии МиГ-31
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Swedish Armed forces / Reuters

Шведская армия опубликовала фото российских истребителей МиГ-31 в небе над Балтийским морем. Кадры разместило Reuters.

Утверждается, что снимки были сделаны после того, как самолеты якобы нарушили границу Эстонии и вернулись в международное воздушное пространство. Агентство отмечает, что не может подтвердить точную локацию, в которой были сняты истребители.

19 сентября пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт обвинила Москву во вторжении в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.

Минобороны РФ отреагировало на обвинения. В военном ведомстве подтвердили, что три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.

    Все новости