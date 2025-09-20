Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:10, 20 сентября 2025Силовые структуры

Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

СК: Педофил-рецидивист совратил более 30 детей через интернет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Липецкой области вынесли приговор педофилу, совратившему более 30 детей. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК России по региону.

Следствие установило, что в 2022 году мужчина отбывал наказание в одной из исправительных колоний за совершение преступлений против половой неприкосновенности. В тюрьме осужденный сумел получить доступ в интернет и вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. Мужчина пересылал детям в возрасте от шести до 15 лет изображения интимного характера и просил их фото в обнаженном виде. Затем он переходил к шантажу, требуя присылать ему новые фотографии и совершать действия сексуального характера под видеозапись.

Всего жертвами педофила стали 34 ребенка. Суд назначил педофилу наказание в виде 24 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

13 сентября в городе Инза Ульяновской области объявили в розыск педофила-рецидивиста. Мужчина вышел из колонии в июне с условием ограничения свободы по месту жительства. Для контроля за местонахождением он получил электронный браслет, от которого в том же месяце избавился и скрылся в неизвестном направлении. В 2004 году он изнасиловал двух школьников и пытался надругаться над еще одним подростком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше оценили предложение главы МИД сбивать дроны над Украиной

    Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину

    Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией

    В российском регионе начался коллапс из-за дождей

    Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

    Трамп допустил шатдаун в США

    Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

    «Интервидение» пройдет в России уже сегодня. В чем новый конкурс уже превзошел «Евровидение»?

    В МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости