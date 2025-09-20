Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

СК: Педофил-рецидивист совратил более 30 детей через интернет

В Липецкой области вынесли приговор педофилу, совратившему более 30 детей. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК России по региону.

Следствие установило, что в 2022 году мужчина отбывал наказание в одной из исправительных колоний за совершение преступлений против половой неприкосновенности. В тюрьме осужденный сумел получить доступ в интернет и вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. Мужчина пересылал детям в возрасте от шести до 15 лет изображения интимного характера и просил их фото в обнаженном виде. Затем он переходил к шантажу, требуя присылать ему новые фотографии и совершать действия сексуального характера под видеозапись.

Всего жертвами педофила стали 34 ребенка. Суд назначил педофилу наказание в виде 24 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

13 сентября в городе Инза Ульяновской области объявили в розыск педофила-рецидивиста. Мужчина вышел из колонии в июне с условием ограничения свободы по месту жительства. Для контроля за местонахождением он получил электронный браслет, от которого в том же месяце избавился и скрылся в неизвестном направлении. В 2004 году он изнасиловал двух школьников и пытался надругаться над еще одним подростком.