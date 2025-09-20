Спикер Палаты представителей предупредил США о катастрофе

Спикер Джонсон: США ждет катастрофа в случае остановки работы правительства

США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства в конце октября. Об этом предупредил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире Fox News после решения Сената отклонить законопроект о временном финансировании.

«Похоже, что они собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны», — сказал конгрессмен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране возможен шатдаун правительства на фоне того, что Сенат отклонил законопроект о финансировании. По его словам, республиканцы продолжат переговоры с демократами, но он считает, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой.