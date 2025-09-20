Россия
20:36, 20 сентября 2025

Стало известно о поджогах ВСУ домов жителей при отступлении

ВСУ стали поджигать дома жителей на окраинах Кировска при отступлении
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поджигают дома жителей на окраинах Кировска на краснолиманском направлении при отступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Несмотря на то что в поселке остается достаточно [много] мирных жителей, укро-нацисты поджигают целые улицы и кварталы, чтобы замедлить продвижение российских войск», — заявил источник агентства.

По его словам, такую тактику украинские солдаты применяют на западной и северо-западной окраине города.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республики (ДНР). Он сообщил, что в ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское.

