ВСУ стали поджигать дома жителей на окраинах Кировска при отступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поджигают дома жителей на окраинах Кировска на краснолиманском направлении при отступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Несмотря на то что в поселке остается достаточно [много] мирных жителей, укро-нацисты поджигают целые улицы и кварталы, чтобы замедлить продвижение российских войск», — заявил источник агентства.

По его словам, такую тактику украинские солдаты применяют на западной и северо-западной окраине города.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой народной республики (ДНР). Он сообщил, что в ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское.