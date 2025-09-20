Стало известно о пожаре в российском городе после атаки беспилотников

Жители Саратова сообщили о пожаре после атаки беспилотников ВСУ

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов в городе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Саратова сообщили о возгорании в одном из районов города после атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горожане слышали уже минимум 10 взрывов в небе над Саратовом. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в городе звучит сирена воздушной тревоги и раздаются взрывы. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.