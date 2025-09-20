Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:29, 20 сентября 2025Россия

Стало известно о пожаре в российском городе после атаки беспилотников

Жители Саратова сообщили о пожаре после атаки беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов в городе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Саратова сообщили о возгорании в одном из районов города после атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горожане слышали уже минимум 10 взрывов в небе над Саратовом. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в городе звучит сирена воздушной тревоги и раздаются взрывы. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей

    В российском регионе авария с поездом унесла жизни двух человек

    Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

    Стало известно о пожаре в российском городе после атаки беспилотников

    Мужчинам назвали оптимальный возраст для зачатия первого ребенка

    Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан

    Россиянам раскрыли возможный размер пенсии при средней зарплате

    Илон Маск захотел чипировать людей для чтения мыслей

    США тайно приостановили некоторые продажи оружия в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости