01:46, 20 сентября 2025Россия

Российский регион подвергся атаке ВСУ

Над Саратовом раздалась серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предположительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на малой высоте. Жители рассказали, что слышали гул моторов, после чего в районе включилась сирена воздушной тревоги.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 августа один из беспилотников ВСУ, атаковавших Саратовскую область, упал во двор жилого дома. В результате ЧП в квартирах были выбиты стекла, начался пожар. Также дрон повредил газовую трубу.

