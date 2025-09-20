Бывший СССР
Стало известно о возвращении Кулебы на Украину

The Times of Ukraine: Сбежавший с Украины экс-глава МИД Кулеба вернулся в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вернулся в страну после побега из страны на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны. Об этом написало украинское издание The Times of Ukraine со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Кулеба находится в Киеве. Другие детали случившегося неизвестны. Официально данные о возвращении экс-главы МИД на Украину не подтверждены.

Ранее Кулеба заявил, что бежал из страны из-за указа президента страны Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — подчеркнул он.

