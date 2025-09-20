Мир
08:00, 20 сентября 2025

Трамп заявил об уничтожении судна для перевозки наркотиков

Трамп заявил об уничтожении судна для перевозки наркотиков в нейтральных водах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В нейтральных водах американские военные уничтожили судно, на котором якобы перевозились наркотики. Об этом сообщил президента США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые были на борту судна, находившегося в международных вода», — написал американский лидер.

По его словам, на этом судне наркотики поставлялись в США, о чем свидетельствовали оперативные данные. Трамп также опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение корабля. Жертв среди личного состава американской армии нет.

Ранее Трамп заявил, что в 2024 году от поступающих в США наркотиков из других стран пострадало 300 миллионов человек, в то время как население страны составляет чуть более 340 миллионов человек.

