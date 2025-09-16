Трамп просчитался

Трамп: В США в 2024 году от наркотиков пострадало 300 миллионов человек

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в 2024 году от поступающих в США наркотиков из других стран пострадало 300 миллионов человек, в то время, как население страны составляет чуть более 340 миллионов человек. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

«Незаконны наркотики, которые были на судне, и наркотики, которые отправляются в нашу страну, а также тот факт, что в прошлом году от наркотиков пострадало 300 миллионов человек. Вот что незаконно», — ответил американский лидер на вопрос, что он думает о словах президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявившего о незаконности и агрессии Вашингтона из-за ударов по контрабандистам в Карибском море.

Многие СМИ уличили Трампа в том, что он просчитался и привел нереалистичные статистические данные. В частности, телеканал MSNBC, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), указал на то, что в стране в 2024 году было зафиксировано 75 тысяч случаев летального исхода от употребления наркотиков.

Ранее Трамп сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся перевозкой наркотиков в страну.