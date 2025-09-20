Бывший СССР
Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

Shot: ВС России нанесли массированные удары по военным объектам на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы России нанесли по территории Украины мощный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых ракет. Под удар попали военные объекты в ряде областей, взрывы гремели в Киеве, Борисполе и Павлограде.

Предварительно, как уточняет Shot, для атаки использовалось не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков крылатых ракет Х-101. Mash отмечает, что Российская армия провела одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала спецоперации. В Днепре и Павлограде фиксируют серии ударов, в последнем — до 15 взрывов. По данным местных источников, горят промышленные предприятия, над городами поднимаются столбы дыма. Часть выпущенных по целям ракет — «Искандеры».

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Россия ударила по заводам ВСУ

Один из ударов пришелся по «Южному машиностроительному заводу», который производит ракеты, и заводу «Полимермаш» (занимается ремонтом бронетехники). Несколько десятков взрывов прогремели в Николаеве, атаковано промышленное предприятие. В Николаеве повреждены портовые терминалы, используемые для переброски западных вооружений. В Львовской, Тернопольской областях поражены аэродромы, где базировались украинские F-16, и подземные хранилища топлива.

Также БПЛА атаковали Одесскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Уже утром взрывы прозвучали в Сумах, там пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия ударила 40 ракетами и 580 дронами. Под атакой оказались Днепр, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области.

В Николаевской области прилеты по складу боеприпасов и расположению ВСУ

Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ», — поделился он.

По сведениям подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ вывезли как минимум два грузовика с телами, на месте было множество машин скорой помощи. Лебедев предполагает, что потери ВСУ составили порядка 50 человек.

