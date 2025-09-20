Бывший СССР
03:04, 20 сентября 2025

Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

МИД Узбекистана направил ноты Украине в связи с тем, что в республике удерживались в рабстве 13 узбекистанцев. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

«В Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники посольства Узбекистана на Украине выехали на место, чтобы выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. Пострадавших узбекистанцев разместили в местной больнице.

Дипведомство также порекомендовало гражданам пока воздержаться от поездок на Украину.

19 сентября стало известно, что под Киевом нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана. Их заставляли работать безвозмездно, получая при этом для преступников прибыль.

