15:50, 19 сентября 2025Бывший СССР

Представителей дружественной России страны держали в рабстве под Киевом

Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Киевская областная прокуратура

Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Известно, что их заставляли работать безвозмездно, получая при этом для преступников прибыль. Их переправку под Киев организовали несколько представителей Китая, Украины и Узбекистана.

Подозреваемые были задержаны. Им вменяется статья о незаконной трудовой эксплуатации.

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. В ответ он получил благодарность от президента Украины за помощь Киеву.

