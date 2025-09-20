NYT: Некоторые страны ЕС недовольны желанием США вмешиваться в дела сообщества

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) недовольны желанием США вмешиваться в дела сообщества. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Вашингтон активно работает с правыми партиями из некоторых европейских стран, в том числе в Румынии, Польше и Германии. Кроме того, европейские чиновники недовольны нападками представителей США на румынский и французский суды, которые выносили решения против правых политиков.

По словам источников газеты, президент США Дональд Трамп и его окружение хоть и могут критиковать европейское мировоззрение, но открытое вмешательство во внутренние дела стран Евросоюза нарушает нормы, принятые в отношениях между союзниками.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за США намерен признать антифа террористической организацией. Он подчеркнул, что представители антифа приехали в страну, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европарламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя.