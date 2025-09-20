Мир
21:35, 20 сентября 2025Мир

В Германии по подозрению в шпионаже задержали грибника

Bild: На охраняемом полигоне в ФРГ по подозрению в шпионаже задержали грибника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Германии по подозрению в шпионаже задержали грибника. Об этом сообщает газета Bild.

Утверждается, что 53-летнего мужчину схватили на особо охраняемом военном полигоне Цайцер-Форст (земля Саксония-Анхальт). Грибник передвигался по охраняемой территории на машине.

«Нам стало известно об этом в четверг, и мы взяли под контроль дальнейшее расследование, которое в настоящее время продолжается», — сообщил представитель полиции. Мужчина утверждает, что он всего лишь собирал грибы, однако следователи усомнились в том, что он забрел на охраняемую территорию случайно.

Ранее по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан мужчина в Латвии. Согласно версии латвийской спецслужбы, гражданин якобы передавал российской разведке сведения о местоположении и мерах безопасности военных объектов, расположенных на территории страны.

