В Латвии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Латвии задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Он отправлен под стражу на время расследования, о чем сообщает латвийская Служба государственной безопасности (СГБ).

Согласно версии латвийской спецслужбы, гражданин якобы передавал российской разведке сведения о местоположении и мерах безопасности военных объектов, расположенных на территории страны. Мужчину также заподозрили в передаче иной информации, которая «может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии и других стран Балтии».

В отношении гражданина провели некие процессуальные действия «на четырех объектах в Риге и ее окрестностях», говорится в сообщении. Латвийские силовики в настоящий момент анализируют изъятые у мужчины носители информации.

Ранее в Латвии поддержали запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию из-за «вербовки для шпионажа». Законопроект предполагает ужесточение введенных ранее антироссийских санкций.

