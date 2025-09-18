Бывший СССР
21:52, 17 сентября 2025

В Латвии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

СГБ Латвии: Подозреваемого в шпионаже на Россию гражданина заключили под стражу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Латвии задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Он отправлен под стражу на время расследования, о чем сообщает латвийская Служба государственной безопасности (СГБ).

Согласно версии латвийской спецслужбы, гражданин якобы передавал российской разведке сведения о местоположении и мерах безопасности военных объектов, расположенных на территории страны. Мужчину также заподозрили в передаче иной информации, которая «может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии и других стран Балтии».

В отношении гражданина провели некие процессуальные действия «на четырех объектах в Риге и ее окрестностях», говорится в сообщении. Латвийские силовики в настоящий момент анализируют изъятые у мужчины носители информации.

Ранее в Латвии поддержали запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию из-за «вербовки для шпионажа». Законопроект предполагает ужесточение введенных ранее антироссийских санкций.

