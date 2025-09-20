В Госдуме призвали увеличить зарплату учителям

Депутат Миронов призвал увеличить расходы бюджета на образование до 7 % ВВП

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал увеличить до 7 процентов ВВП бюджетные расходы России на образование, чтобы повысить уровень зарплаты учителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Миронов сослался на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, заявившего, что доходы учителей будут расти одновременно со средней зарплатой по региону. От таких заявлений педагогам стало не по себе, поскольку их «снова поставили на последнее место», считает депутат.

По данным на 2025 год, средняя зарплата учителей в России составляет около 61 тысячи рублей в месяц. Чаще всего зарплаты находятся в диапазоне от 36 до 85 тысяч рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей.