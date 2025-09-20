В Госдуме высказались о признании военблогера Алехина иноагентом

Депутат Госдумы Нилов: У Минюста были основания для признания Алехина иноагентом

Если Минюст принял решение о признании военблогера Романа Алехина (признан Минюстом иностранным агентом) иноагентом, значит, на это были основания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Ярослав Нилов, его цитирует «Газета.Ru».

«Где деньги — там не без грязных на руку людей. Конкретно этого блогера я не знаю, его особо не читал. Знал, что он из Курска, давал свои оценки происходящему и эту историю с ним. Поэтому, если Минюст такое решение принял, значит, были основания», — сказал Нилов.

Депутат добавил, что такие случаи, как произошли с обвинениями Алехина, репутационно бьют по волонтерскому движению. Скандал с военблогером оставил много вопросов без ответов, добавил он.

Кто такой Роман Алехин и в чем его обвиняют? Алехин — военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой. Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Некоторые военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком. 9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей. Роман Алехин отвергает все обвинения. 19 сентября Минюст объявил военблогера иностранным агентом.

Министерство юстиции объявило о признании заподозренного в отмывании средств на спецоперации Алехина иноагентом в пятницу, 19 сентября. Военблогер отрицает причастность к мошенническим схемам и не согласен с решением Минюста.