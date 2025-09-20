Экономика
19:24, 20 сентября 2025Экономика

В Киеве приступили к созданию «энергетических островов»

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева приступили к созданию так называемых «энергетических островов», которые могут понадобиться в случае блэкаута. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Они призваны обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры в стране. «В Киеве создают энергетические острова для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Об этом "Прямому" рассказали в КГГА (Киевской городской госадминистрации)», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Прежде депутат Рады Марьяна Безуглая предупреждала граждан о возможных отключениях электричества. Она заявила, что в этом году украинцев ждет непростая зима.

Ранее на Украине сообщили о повреждении Трипольской ТЭС. В итоге ремонтные работы, которые велись до удара, оказались полностью бесполезны.

