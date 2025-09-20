В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новые санкции против России

Дипломат МИД РФ Масленников: Евросоюз исчерпал себя санкциями

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников прокомментировал планы Евросоюза ввести новые санкции против Москвы. Об этом он высказался в интервью «Известиям».

Масленников заявил, что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала. «По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается все меньше вариантов, что можно сделать», — сказал дипломат.

По мнению представителя МИД, Европе остается только «в сотый раз громогласно кричать, что "санкции работают"» и впадать в зависимость от более дорогих энергоресурсов США.

Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России. «По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций», — сказала она.