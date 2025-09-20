В Мюнхене стартовал Октоберфест

В Мюнхене официально стартовал Октоберфест, мэр города открыл первую бочку пива

В Мюнхене официально стартовал Октоберфест, мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива, открыв всего двумя ударами. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что первые посетители собрались у входа задолго до рассвета, многие пришли в национальных баварских костюмах, а после открытия в 9 часов утра начался «настоящий штурм» лучших мест.

Первые безалкогольные напитки и легкие закуски стали подавать уже с 10 утра, но пиво начали наливать ровно в полдень, после символического открытия мэром.

Ранее глава баварской группы Oettinger Штефан Блашак рассказал, что пивоваренную отрасль Германии ждет волна банкротств. По его словам, это произойдет в ближайшие годы, а причиной станет тенденция постоянного снижения потребления пива в Германии, которая особенно резко проявилась в 2025 году, когда рынок обрушился на 7-7,5 процента. Масштабы кризиса, по словам Блашака, настолько велики, что можно говорить о разрушении мира пивоварен.