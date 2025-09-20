Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 20 сентября 2025Мир

В Мюнхене стартовал Октоберфест

В Мюнхене официально стартовал Октоберфест, мэр города открыл первую бочку пива
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

В Мюнхене официально стартовал Октоберфест, мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива, открыв всего двумя ударами. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что первые посетители собрались у входа задолго до рассвета, многие пришли в национальных баварских костюмах, а после открытия в 9 часов утра начался «настоящий штурм» лучших мест.

Первые безалкогольные напитки и легкие закуски стали подавать уже с 10 утра, но пиво начали наливать ровно в полдень, после символического открытия мэром.

Ранее глава баварской группы Oettinger Штефан Блашак рассказал, что пивоваренную отрасль Германии ждет волна банкротств. По его словам, это произойдет в ближайшие годы, а причиной станет тенденция постоянного снижения потребления пива в Германии, которая особенно резко проявилась в 2025 году, когда рынок обрушился на 7-7,5 процента. Масштабы кризиса, по словам Блашака, настолько велики, что можно говорить о разрушении мира пивоварен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В Евросоюзе возмутились вмешательством США в дела сообщества

    Все экстренные службы прибыли на место обрушения бетонных плит в Москве

    Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

    МВД Грузии потратило 230 тысяч долларов на новые автомобили Mercedes

    Яна Чурикова предупредила победителя «Интервидения» об одной обязательной процедуре

    Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ярославля 5,1 гектара земли

    Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

    В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

    Жителям Подмосковья назвали план действий на случай встречи с лосями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости