В небе над Украиной заметили более полусотни дронов

«Страна»: В небе над Украиной заметили 57 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Более полусотни, предположительно, российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

«Над Украиной сейчас 57 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), сообщают мониторинговые паблики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 из них направляются в сторону Черкасской области. Подробности пока не сообщаются.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении шести беспилотников над Крымом и Ростовской областью за два часа.

