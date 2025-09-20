В небе над Украиной заметили более полусотни дронов

Более полусотни, предположительно, российских дронов сейчас находятся в небе над Украиной. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

«Над Украиной сейчас 57 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), сообщают мониторинговые паблики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 из них направляются в сторону Черкасской области. Подробности пока не сообщаются.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении шести беспилотников над Крымом и Ростовской областью за два часа.