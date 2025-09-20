Россия
23:27, 19 сентября 2025Россия

За два часа над двумя регионами России сбили шесть дронов

Минобороны: Над Крымом и Ростовской областью уничтожили шесть дронов ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа несколько раз пытались атаковать российские регионы с применением дронов. Атаки были успешно отражены, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«С 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пять из них сбили над Крымом, еще один — в небе над Ростовской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали при атаке ВСУ на регион.

