За два часа над двумя регионами России сбили шесть дронов

Минобороны: Над Крымом и Ростовской областью уничтожили шесть дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа несколько раз пытались атаковать российские регионы с применением дронов. Атаки были успешно отражены, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«С 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пять из них сбили над Крымом, еще один — в небе над Ростовской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали при атаке ВСУ на регион.