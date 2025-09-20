В Одессе захотели переименовать улицу в честь бойца «Азова»

В Одессе улицу Василия Чапаева захотели переименовать в честь бойца «Азова»

В Одессе улицу Василия Чапаева захотели переименовать в честь бойца батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией). Об этом сообщило издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

Чапаев, в честь кого названа улица, участвовал в Первой мировой войне и в Гражданской войне. Он командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, которая участвовала в операциях по отражению контрнаступления Александра Колчака.

Ранее в Одесской области переименовали улицы, названные в честь командира Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) Романа Шухевича и идеолога украинского национализма Юрия Липы. Как уточнил лава Дальницкого сельсовета Сергей Крутюк, в честь «таких героев нашей строны должны быть центральные улицы, а не закоулки».

До этого в Одессе переименовали переулок, названный в честь полярного летчика Василия Молокова. Он стал переулком Ирины Поповой — основательницы современной социологии.

