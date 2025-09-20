В России высказались о возможном наказании за использование вейпов

Депутат Госдумы Леонов исключил наказание за использование вейпов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предположил, возможно ли наказание за использование вейпов. Его слова приводит ТАСС.

Леонов высказался о возможном наказании за использование вейпов и исключил такой сценарий, даже если запрет на продажу этих устройств вступит в силу.

«В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи. Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать вейпы. Обсуждая инициативу о запрете вейпов, эксперты напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья.

