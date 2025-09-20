Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:55, 20 сентября 2025Россия

В России высказались о возможном наказании за использование вейпов

Депутат Госдумы Леонов исключил наказание за использование вейпов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предположил, возможно ли наказание за использование вейпов. Его слова приводит ТАСС.

Леонов высказался о возможном наказании за использование вейпов и исключил такой сценарий, даже если запрет на продажу этих устройств вступит в силу.

«В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи. Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать вейпы. Обсуждая инициативу о запрете вейпов, эксперты напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    В России высказались о возможном наказании за использование вейпов

    ФАС проверит новые правила для отказных товаров на Ozon

    Фермер из Подмосковья вырастил тыкву-гигант весом почти в тысячу килограмм

    Российский регион подвергся атаке ВСУ

    В небе над Украиной зафиксировали десятки беспилотников

    «Не должно быть новостей о проститутках». Киргизия переименовала один из крупнейших городов. Есть ли здесь антироссийский посыл?

    В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новые санкции против России

    Лукашенко рассказали о «монастыринге»

    Российских туристов экстренно эвакуировали из-за пожара на турецком курорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости