В России высказались об эффекте от нового пакета европейских санкций

Чепа: Все больше стран Европы убеждены, что санкции наносят вред им самим

Новый пакет антироссийских санкций, который приняла Европейская комиссия (ЕК), создаст дополнительные проблемы для России, но их можно решить, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Они его готовили как никогда долго. Искали, что можно еще внести в этот пакет санкций. Потом они его согласовывали с коллегами по Евросоюзу. Все больше стран убеждены в том, что эти санкции наносят вред странам Евросоюза, и ожидаемого эффекта от этих санкций они не видят. Поэтому так долго и принималось решение по этому пакету», — сказал Чепа.

Он также выразил мысль, что санкции имеют определенный предел, и Европе все сложнее придумывать новые пункты в следующие пакеты. Санкции против банков и танкеров, которые якобы перевозят российские энергоресурсы, создают дополнительные проблемы, но все они решаемы, подчеркнул депутат.

Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций 19 сентября. Санкции затронут, в том числе, криптовалютные операции и платформы, а также банки и танкеры, которые предположительно перевозят российскую нефть и другие ресурсы. При этом ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенской визы, о которых говорилось ранее.