12:47, 20 сентября 2025Экономика

В Россию из Китая завезли зараженные опасным вредителем киви

В Приморье в партии киви из КНР нашли тутовую щитовку
Александра Лисица
Фото: mnimage / Shutterstock / Fotodom  

В Приморье в партии киви из Китая нашли опасного вредителя — тутовую щитовку. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

По данным Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», 17 сентября в партии киви из КНР весом 1,9 тонны был обнаружен карантинный объект — тутовая щитовка.

Груз фруктов и плодов общим весом 4,2 тонны прибыл в Приморский край автомобильным транспортом. Государственные инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели груз на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» и направили образцы на энтомологические, гербологические и микологические исследования.

Ранее военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин рассказал о возможных опасностях завоза растений, животных и микроорганизмов из недружественных стран в РФ. По его словам, появление нехарактерных для ареала животных или растений чревато сокращением численности или исчезновением местных видов.

