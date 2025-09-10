Экономика
14:49, 10 сентября 2025Экономика

Россиян напугали растениями из недружественных стран

Военный эксперт Никулин: Завоз растений из недружественных стран опасен
Мария Черкасова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Завоз растений, животных и микроорганизмов из недружественных стран в РФ может нести в себе ряд опасностей, предупредил aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Эксперт назвал пугающую тенденцию появления микрофлоры, нехарактерной для российской местности, обратной стороной глобализации и изменения климата. Например, в России появились тропические комары, которые раньше обитали только в Южной Америке. Вирус Зика, который был раньше только в тропических лесах, выявляли в Крыму и некоторых других регионах, рассказал Никулин.

Появление нехарактерных для ареала животных или растений чревато сокращением численности или исчезновением местных видов, нарушением экологических процессов. Могут возникнуть и угрозы здоровью человека, заключил эксперт.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Россию из недружественных стран могли завезти опасные виды растений, животных и микроорганизмов.

Ранее дачники в России начали страдать от массового нашествия испанских слизней. Эксперты, в свою очередь, начали учить россиян бороться с вредителями различными способами. Так, рекомендуется рассыпать на участке кофейную гущу или острый перец. В борьбе также советуют использовать пиво и естественных врагов слизней — кур, ежей и ужей.

