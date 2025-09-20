В Собвезе высказались о создании Финляндией угроз для России

Член Совбеза Иванов: Финляндия как член НАТО будет делать все, что ей скажут

Москве придется подумать об укреплении своей безопасности, так как Финляндия в плане создания угроз сделает все, что ей скажут. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его цитирует ТАСС.

«Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать», — сказал он.

Иванов добавил, что нужно будет подумать об укреплении мер безопасности на северо-западе и назвал это неизбежным. Для Финляндии это тоже будет не очень хорошо, добавил он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. У границы с РФ создается штабная структура передовых сухопутных войск НАТО в Лапландии, добавил он.