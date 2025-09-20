В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня в 2026 году

В России к концу 2026 года уровень ключевой ставки может снизиться до однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его цитирует ТАСС.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13 процентов. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15 процентов», — сказал Тремасов.

По его словам, нельзя исключать однозначных значений ключевой ставки к концу следующего года. Такой сценарий, как он отметил, возможен, но это не предопределено.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство финансов, подготавливая федеральный бюджет на будущий год, опирается на прогнозы, что ключевая ставка Центробанка будет находиться на уровне 12-13 процентов.

12 сентября ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. В регуляторе объяснили решение смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) постепенно ввиду сохранения напряженности на рынке труда, неоднородной динамики по компонентам потребительской корзины, а также возобновившегося роста кредитования