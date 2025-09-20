Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:59, 20 сентября 2025Экономика

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня в 2026 году

В ЦБ не исключили снижение ключевой ставки до однозначного уровня в 2026 году
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России к концу 2026 года уровень ключевой ставки может снизиться до однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его цитирует ТАСС.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13 процентов. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15 процентов», — сказал Тремасов.

По его словам, нельзя исключать однозначных значений ключевой ставки к концу следующего года. Такой сценарий, как он отметил, возможен, но это не предопределено.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство финансов, подготавливая федеральный бюджет на будущий год, опирается на прогнозы, что ключевая ставка Центробанка будет находиться на уровне 12-13 процентов.

12 сентября ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. В регуляторе объяснили решение смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) постепенно ввиду сохранения напряженности на рынке труда, неоднородной динамики по компонентам потребительской корзины, а также возобновившегося роста кредитования

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник «Внуково» незаконно посетил бизнес-залы в разных аэропортах 364 раза за пять месяцев. Как он это сделал?

    В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня в 2026 году

    Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

    Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    В Одессе захотели переименовать улицу в честь бойца «Азова»

    Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

    Бывший президент Украины Ющенко призвал идти на Москву

    Десятки пассажиров опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере

    Пашинян рассказал об удивленных принадлежностью горы Арарат армянских детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости