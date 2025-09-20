Россия
20:23, 20 сентября 2025Россия

Вдову погибшего генерала Кириллова избрали в областную думу

Вдову погибшего генерала Кириллова Светлану избрали в Костромскую облдуму
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pukhov K / Фотобанк Лори

Светлану Кириллову, вдову экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при теракте, избрали в Костромскую областную думу. Это следует из постановления избиркома региона, передает РИА Новости.

В мае Кириллова победила на праймериз перед выборами в облдуму Костромской области.

Светлана Кириллова родилась в 1973 году в Костроме, сейчас она работает в Минобороны России, следует из сайта праймериз «Единой России».

Кириллова взорвали в Москве в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Генерал и его помощник не выжили.

