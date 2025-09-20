Водителя затонувшего в России вездехода арестовали

28-летнего водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали

Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода, в котором погибли пять человек, заключили под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Известно, что Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вездеход затонул при форсировании водоема 16 сентября. Пять человек не спаслись, остальные четверо, включая водителя, выбрались на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более человек») УК РФ.

