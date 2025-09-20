На 47-ю бригаду ВСУ обрушилась критика после публикации фото опорных пунктов

После того, как 47-я отдельная инженерная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовала фотографии опорных пунктов, военные и блогеры начали критиковать ее командование. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В социальных сетях от имени 47-й инженерной бригады ВСУ начали распространяться фотографии взводного опорного пункта, оборудованного бригадой. Цель — убедить население, что с укреплениями все хорошо и никому не стоит беспокоиться», — рассказал собеседник издания. Однако результат получился противоположным — людей возмутило, что укрепления отрыты в чистом поле, где невозможно держать оборону в условиях современной войны.

Как подчеркнул представитель силовых структур, таким ходом командование бригады лишь дискредитировало само себя. Он отметил, что логики в таких действиях нет. «Разве что если они сами причастны к разворовыванию средств при строительстве оборонительных сооружений», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила распространять информацию о пропавших без вести солдатах ВСУ.