Зеленский высказал мнение о «корейской» и «финской» моделях завершения конфликта

Зеленский: Никто не рассматривает корейскую или финскую модель
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о «корейской» и «финской» моделях завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, история Украины значительно отличается от ситуации с Кореей. Он напомнил, что там боевые действия были закончены без финального мирного договора.

«Поэтому говорят, например, президент Франции [Эммануэль] Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны… Прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности… Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский поторопил американского коллегу Дональда Трампа с новыми санкциями против России. Он заявил, что из-за Трампа Украина теряет время.

