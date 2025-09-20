Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 20 сентября 2025Россия

Женщин в России оказалось больше мужчин

Женщин в России оказалось 63 процента против 37 процентов мужчин
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Женщин в России оказалось больше, чем мужчин — 63 процента против 37. Такие данные приводит аналитическая компания Civixplorer в публикации в соцсети X.

Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год. Перевес в сторону женщин также наблюдается в США (52,7 процента), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Мексике (54,4 процента), Японии (55,5 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланде (55 процентов).

Ранее сообщалось, что размер пенсии россиянок, который в июле впервые с 2015 года превысил среднюю величину показателя граждан РФ противоположного пола (23 249 против 23 028 рублей), будет больше, чем у мужчин и в 2026-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    В Москве задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

    Трамп захотел провести переговоры с лидером Сирии и Зеленским

    Женщин в России оказалось больше мужчин

    Опубликованы кадры с места обрушений конструкций школы в Москве

    В российском регионе застряли сотни овец

    Гран-при Азербайджана останется в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2030 года

    В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного показателя в 2026 году

    Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

    Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости