00:05, 21 сентября 2025Россия

21 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

21 сентября в России отмечают День воинской славы в честь победы в Куликовской битве, а в мире — День русского единения и День мира. Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День победы русских полков в Куликовской битве

Куликовская битва — сражение между объединенным русским войском под командованием великого князя Дмитрия Ивановича и отрядами Золотой Орды во главе с темником Мамаем. Оно состоялось 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле — на юго-востоке современной Тульской области.

В ходе боевых действий ордынские войска потеряли почти половину своего состава, а сам Мамай бросил свои отряды и бежал. За мудрое руководство русской армией князя Дмитрия прозвали Донским, его победа серьезно подорвала могущество Золотой Орды и приблизила ее распад. В то же время резко вырос авторитет Москвы как центра объединения русских княжеств.

Изображение: Адольф Ивон «Куликовская битва»

Праздники в мире

Всемирный день русского единения

Международный праздник, призванный сохранить самобытность русской культуры и объединить людей с русскими корнями по всему миру, появился в 2009 году по инициативе Русского объединительного союза соотечественников в Киргизии. Тогда идею торжества поддержали 24 страны, в том числе Дания, Израиль, Азербайджан, Эстония, США, Турция и другие.

Международный день мира

Праздник был учрежден ООН в 1981 году с целью напомнить общественности, насколько важно решать конфликты и разногласия с помощью диалога. Этот день призывает все государства и народы на 24 часа прекратить огонь и любое насилие.

Символом праздника является изображение голубя, созданное испанским художником Пабло Пикассо. Эту эмблему он нарисовал для первого Всемирного конгресса сторонников мира, состоявшегося в 1949 году.

Фото: Friedrich Stark / imago stock&people / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 сентября

  • Всемирный день благодарности;
  • День поиска сказок;
  • День коллекционера.

Какой церковный праздник 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Богородицы — один из 12 важнейших праздников для православных верующих. Он открывает новый богослужебный год, ведь по церковному календарю Новолетие наступает 1 сентября.

Предание гласит, что родители Девы Марии Иоаким и Анна очень долго молились о даровании ребенка. В Иудейском обществе того времени бездетность считалась божьим проклятьем за грехи, так что праведной паре приходилось выносить косые взгляды и унижения. Когда Иоакиму отказали в принесении жертв Богу, он ушел молиться в пустыню. Через некоторое время Анне явился ангел, возвестивший о скором рождении ребенка. В благодарность за это чудо супруги дали клятву посвятить свою дочь Богу и отдать ее в Иерусалимский храм до совершеннолетия.

Изображение: Рождество Богородицы. Псковская икона XVI—XVII веков

Какие еще церковные праздники отмечают 21 сентября

  • День памяти преподобных исповедников Иоанна и Георгия;
  • Праздник в честь икон Божией Матери: София – Премудрость Божия (Киевская), «Рождество Богородицы» (Сямская, Глинская, Лукиановская, Исааковская, Холмская), «Знамение» Курская-Коренная и других.

Приметы на 21 сентября

  • Плохой приметой считается заниматься в большой церковный праздник тяжелой физической работой — стиркой, уборкой и так далее;
  • На Руси Рождество Богородицы отмечали у воды — на рассвете люди умывались в ближайшем водоеме, так как верили, что это поможет сохранить здоровье и красоту;
  • Доброй приметой считается подать милостыню в праздник Рождества Богородицы. Сделавшему доброе дело это добро вернется.

Кто родился 21 сентября

Юрий Лужков (1936 — 2019)

Российский и советский политик Юрий Лужков был мэром Москвы в 1992 -2010 годах. При нем в столице начали строить деловой центр «Москва-Сити», восстановили храм Христа Спасителя и Центральный выставочный зал «Манеж». Также в годы пребывания Лужкова на посту мэра был ликвидирован Черкизовский рынок, введено в эксплуатацию Третье транспортное кольцо и вступила в силу обязательная регистрация граждан, прибывших в Москву из стран СНГ.

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Стивен Кинг (78 лет)

Американский писатель Стивен Кинг считается «Королем ужасов». За 50 лет творчества он написал более 80 книг, многие из которых считаются бестселлерами. В числе самых ярких произведений Кинга романы «Кэрри»,« Жребий Салема», «Сияние», «Оно», «Зеленая миля» и другие.

Кто еще родился 21 сентября

