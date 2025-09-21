Британских депутатов обучат защите от российских шпионов

Times: Британских депутатов научат защищаться от шпионов из РФ и КНР

Служба контрразведки MI5 обучит британских депутатов защите от шпионажа и иностранного вмешательства, в первую очередь со стороны России и Китая. Об этом сообщает газета The Times.

В документе для «лиц с высоким уровнем риска» будут перечислены потенциальные угрозы со стороны «враждебных государств» и предложены меры безопасности. Депутатам дадут советы, касающиеся общения в социальных сетях и поездок за границу. В частности, им напомнят о необходимости не оставлять без присмотра ноутбуки и телефоны в отелях.

Парламентариев также попросят пользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который предупредит их о возможной «вредоносной активности» на электронных устройствах. Издание подчеркивает, что рекомендации подходят для защиты от шпионажа любых государств, но британские чиновники выразили уверенность, что главные угрозы исходят от РФ и КНР.

Ранее стало известно, что британская служба MI6 хочет создать портал для вербовки новых агентов (шпионов) через даркнет, в том числе в России. «Ричард Мур, уходящий глава MI6, в особенности хочет завербовать потенциальных агентов в России», — указано в сообщении.