06:50, 21 сентября 2025

Британских депутатов обучат защите от российских шпионов

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Kilian / dpa / Global Look Press

Служба контрразведки MI5 обучит британских депутатов защите от шпионажа и иностранного вмешательства, в первую очередь со стороны России и Китая. Об этом сообщает газета The Times.

В документе для «лиц с высоким уровнем риска» будут перечислены потенциальные угрозы со стороны «враждебных государств» и предложены меры безопасности. Депутатам дадут советы, касающиеся общения в социальных сетях и поездок за границу. В частности, им напомнят о необходимости не оставлять без присмотра ноутбуки и телефоны в отелях.

Парламентариев также попросят пользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который предупредит их о возможной «вредоносной активности» на электронных устройствах. Издание подчеркивает, что рекомендации подходят для защиты от шпионажа любых государств, но британские чиновники выразили уверенность, что главные угрозы исходят от РФ и КНР.

Ранее стало известно, что британская служба MI6 хочет создать портал для вербовки новых агентов (шпионов) через даркнет, в том числе в России. «Ричард Мур, уходящий глава MI6, в особенности хочет завербовать потенциальных агентов в России», — указано в сообщении.

