Депутат Рады Костенко предложил закрыть границы для украинской молодежи

Депутат Верховной Рады Роман Костенко предложил закрыть границы для выезда украинской молодежи. Слова парламентария передает РИА Новости.

«Закройте границы, и они никуда не уедут (…) У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация», — сказал он.

По словам Костенко, украинцы «еще со школы» должны проходить военную подготовку, потому что «война с Россией завтра не закончится».

Ранее украинские военнопленные рассказали, что Киев продолжает проводить политику принудительной мобилизации населения.