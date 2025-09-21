Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 21 сентября 2025Бывший СССР

Депутат Рады захотел закрыть границы Украины для молодежи

Депутат Рады Костенко предложил закрыть границы для украинской молодежи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Роман Костенко предложил закрыть границы для выезда украинской молодежи. Слова парламентария передает РИА Новости.

«Закройте границы, и они никуда не уедут (…) У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация», — сказал он.

По словам Костенко, украинцы «еще со школы» должны проходить военную подготовку, потому что «война с Россией завтра не закончится».

Ранее украинские военнопленные рассказали, что Киев продолжает проводить политику принудительной мобилизации населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России

    Российские силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника

    Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилых

    Макрон оценил возможную конфискацию российских активов

    Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

    Депутат Рады захотел закрыть границы Украины для молодежи

    Найдены новые уничтожившие армию Наполеона бактерии

    Немцы из-за страха перед Россией ударились в строительство частных бункеров

    Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

    Несколько миллиардов человек посмотрели трансляцию «Интервидения»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости