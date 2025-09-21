Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 20 сентября 2025Россия

Древняя крепостная стена обрушилась в российском регионе

Магомедов: Историческая крепостная стена рухнула в Дагестане из-за ливней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Юсуп Магомедов / Telegram

Древняя крепостная стена обрушилась в Кумухе в связи с обильными осадками. Об этом сообщил глава администрации Лакского района Дагестана Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Магомедов, объект является сакральным символом, олицетворяющим дух дагестанского народа.

«Для всех нас эта крепость — больше, чем древние камни. Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа, зримая связь между славным прошлым, настоящим и будущим Лакии», — написал Магомедов.

Чиновник пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы в скором времени восстановить крепость.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошел транспортный коллапс, который спровоцировали сильные дожди. По словам жителей Махачкалы, половина города столкнулась с блэкаутом: произошли перебои с электричеством, интернетом и связью. Часть образовательных учреждений уже перешли на удаленный формат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    В Германии назвали виновного в саботаже мира на Украине

    В Европе заявили о готовности к военной эскалации на Украине

    Древняя крепостная стена обрушилась в российском регионе

    Спасательные работы на месте обрушения в школе Москвы завершили

    В США раскрыли цель давления Трампа на Венесуэлу

    Экс-главу МИД Литвы уличили во лжи о России

    Посол Мексики рассказал о поездках на электричках в Подмосковье

    По факту обрушения школы в Москве возбуждено дело

    В ЕС обеспокоились из-за сделки Китая с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости