Древняя крепостная стена обрушилась в российском регионе

Магомедов: Историческая крепостная стена рухнула в Дагестане из-за ливней

Древняя крепостная стена обрушилась в Кумухе в связи с обильными осадками. Об этом сообщил глава администрации Лакского района Дагестана Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Магомедов, объект является сакральным символом, олицетворяющим дух дагестанского народа.

«Для всех нас эта крепость — больше, чем древние камни. Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа, зримая связь между славным прошлым, настоящим и будущим Лакии», — написал Магомедов.

Чиновник пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы в скором времени восстановить крепость.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошел транспортный коллапс, который спровоцировали сильные дожди. По словам жителей Махачкалы, половина города столкнулась с блэкаутом: произошли перебои с электричеством, интернетом и связью. Часть образовательных учреждений уже перешли на удаленный формат.