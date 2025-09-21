Россия
Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

Алиса Дмитриева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что формат прямой линии с президентом пытаются сделать более информативным каждый раз. Об этом он поговорил с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, министерства и ведомства реагируют на содержание вопросов еще в ходе их сбора. На этом этапе уже принимаются соответствующие меры. Песков рассчитывает, что в этом году мероприятие сделают «объемным проектом».

Ранее сообщалось, что в Кремле начали подготовку к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в этом году прямая линия также будет совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента.

