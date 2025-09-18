Россия
В Кремле сообщили о начале подготовки к прямой линии с Путиным

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

В Кремле начали подготовку к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом году прямая линия также будет совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента. Дату представитель Кремля пообещал сообщить позже. «Приступаем к подготовке», — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина рассказал, что прямая линия запланирована на декабрь. При этом сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определены, однако работа по подготовке к нему уже ведется.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.

