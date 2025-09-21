Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

Фон дер Ляйен: ЕС не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о введении 100-процентных пошлин на товары из Индии и Китая. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на интервью политика бельгийской газете Le Soir.

Фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз (ЕС) не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая. По ее словам, решение относительно этого вопроса будет принято исходя из интересов ЕС.

Глава ЕК также отметила, что сейчас отношения между ЕС и Индией важны, как никогда. Она уточнила, что уже представлена новая стратегическая повестка дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. Кроме того, по ее словам, к концу 2025 года страны намерены заключить новое соглашение о свободной торговле. «В конечном счете, это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей», — заявила Фон дер Ляйен.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз (ЕС) повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая. Лидер США полагает, что данная мера необходима для усиления давления на Россию.

