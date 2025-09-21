Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 21 сентября 2025Мир

Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

Фон дер Ляйен: ЕС не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sivaram V / India Business / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась о введении 100-процентных пошлин на товары из Индии и Китая. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на интервью политика бельгийской газете Le Soir.

Фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз (ЕС) не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая. По ее словам, решение относительно этого вопроса будет принято исходя из интересов ЕС.

Глава ЕК также отметила, что сейчас отношения между ЕС и Индией важны, как никогда. Она уточнила, что уже представлена новая стратегическая повестка дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. Кроме того, по ее словам, к концу 2025 года страны намерены заключить новое соглашение о свободной торговле. «В конечном счете, это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей», — заявила Фон дер Ляйен.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз (ЕС) повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая. Лидер США полагает, что данная мера необходима для усиления давления на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

    19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

    Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости