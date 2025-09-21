Мир
14:16, 21 сентября 2025Мир

Квалификацию некоторых западных политиков оценили

Бельянинов: Политики на Западе показали низкую квалификацию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fabrizio Maffei / Reuters

Ряд политиков на Западе показал крайне низкую квалификацию, считает генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. Компетентность западных политических деятелей он оценил в разговоре с ТАСС.

Генсек Ассамблеи народов мира отметил, что в современном мире между государствами сложилось взаимное недоверие. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые официальные лица не соблюдают политические договоренности и даже гордятся этим. «У ряда политических деятелей на Западе проявился крайне низкий квалификационный уровень. Особенно среди министров по иностранным делам», — заявил Бельянинов.

Он подчеркнул, что в условиях взаимного недоверия между правительствами трудно переоценить роль народной демократии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад больше не является моделью для подражания. По его мнению, существует другой путь и, чтобы это признать, требуется мужество.

