Бельянинов: Политики на Западе показали низкую квалификацию

Ряд политиков на Западе показал крайне низкую квалификацию, считает генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. Компетентность западных политических деятелей он оценил в разговоре с ТАСС.

Генсек Ассамблеи народов мира отметил, что в современном мире между государствами сложилось взаимное недоверие. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые официальные лица не соблюдают политические договоренности и даже гордятся этим. «У ряда политических деятелей на Западе проявился крайне низкий квалификационный уровень. Особенно среди министров по иностранным делам», — заявил Бельянинов.

Он подчеркнул, что в условиях взаимного недоверия между правительствами трудно переоценить роль народной демократии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад больше не является моделью для подражания. По его мнению, существует другой путь и, чтобы это признать, требуется мужество.