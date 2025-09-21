Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 21 сентября 2025Россия

Мэр Ялты словами «нужно ставить диагнозы» отреагировала на санкции Киева

Мэр Ялты заявила, что вводящим санкции властям Украины нужно ставить диагнозы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Янина Павленко

Янина Павленко. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава администрации Ялты Янина Павленко отреагировала на включение в санкционный список Киева. Она отметила в своем Telegram-канале, что украинским властям уже нужно ставить диагнозы.

Мэр отметила, что перестала вникать в подобного рода сообщения. «Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет», — написала она. Павленко указала, что Крым переживает возрождение и каждый работает на своем месте.

Ранее вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов заявил, что попадание в украинский санкционный список является честью и гордостью, так как в нем оказались имена патриотов России. Он также отметил, что Киев не может реализовать ничего из того, что прописано в указе украинского лидера о введении персональных санкций.

Документ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского 20 сентября. В него, в числе прочих, попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, а также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

    Стала известна причина переноса матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Марселем»

    Россиянка пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами

    Немецкие истребители подняли в небо из-за российского самолета

    Стали известны условия для допуска Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026

    Раскрыта толкаемая Западом к прямому конфликту с Россией страна

    Известная модель раскрыла неожиданный плюс в похудении с помощью «Оземпика»

    Санду поспорила с гагаузками

    Мэр Ялты словами «нужно ставить диагнозы» отреагировала на санкции Киева

    Польская полиция обнаружила «похожий на дрон объект»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости