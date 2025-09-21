Мэр Ялты заявила, что вводящим санкции властям Украины нужно ставить диагнозы

Глава администрации Ялты Янина Павленко отреагировала на включение в санкционный список Киева. Она отметила в своем Telegram-канале, что украинским властям уже нужно ставить диагнозы.

Мэр отметила, что перестала вникать в подобного рода сообщения. «Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет», — написала она. Павленко указала, что Крым переживает возрождение и каждый работает на своем месте.

Ранее вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов заявил, что попадание в украинский санкционный список является честью и гордостью, так как в нем оказались имена патриотов России. Он также отметил, что Киев не может реализовать ничего из того, что прописано в указе украинского лидера о введении персональных санкций.

Документ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского 20 сентября. В него, в числе прочих, попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, а также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.