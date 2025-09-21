Вице-премьер Крыма назвал честью попадание в подписанный Зеленским список

Вице-премьер Крыма назвал честью попадание в украинский санкционный список

Попадание в украинский санкционный список является честью и гордостью, так как в нем оказались имена патриотов России. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов, передает РИА Новости.

«Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении», — сказал он.

Куршутов подчеркнул, что подобные списки для него ничего не значат в практической плоскости и не имеют никаких последствий, так как у него отсутствуют активы на территории Украины. По его словам, Киев не может реализовать ничего из того, что прописано в указе украинского лидера о введении персональных санкций.

Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера 20 сентября. В него, помимо вице-премьера Крыма, попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, а также глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.