Украина ввела санкции против Мизулиной

Зеленский подписал указ о введении санкций против Мизулиной

Украина ввела санкции против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ опубликован на его официальном сайте.

В списках также значатся первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, а также против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

В прошлом году Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Мизулиной. Лицам, против которых ввели ограничения, запрещается въезд в страны Евросоюза. Кроме того, их активы будут заморожены. Также в список включили представителей судебной системы России.