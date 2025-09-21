Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:07, 21 сентября 2025Наука и техника

Найдены следы неизвестного астероида

EPSL: Ученые нашли в Австралии следы падения неизученного астероида
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Исследователи Университета Кертина в Австралии обнаружили следы падения неизвестного астероида. О новом открытии сообщает научный журнал Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Ученые проанализировали музейные образцы тектитов, которые являются природными стеками. Они образуются при ударе космического тела. Как оказалось, новый тип имеет уникальный химический состав, а возраст тектитов составил около 11 миллионов лет.

Объекты сравнили с другими образцами и пришли к выводу, что новые почти в 15 раз старше. Эксперты предполагают, что данный факт может указывать на принадлежность астероидов к другому событию. Впрочем, кратер обнаружить не удалось, несмотря на вероятный масштаб столкновения.

Ранее стало известно, что опасный астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны. Он оказался лидером списка потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. Следующее сближение с Землей ожидается в 2036 году, но тогда дистанция будет в 25 раз больше нынешней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    Участница «Интервидения» раскрыла реакцию на просьбу SHAMAN к жюри

    В Раде оценили условия Кулебы для вступления Украины в ЕС

    Россиянам рассказали об индексации зарплаты с 1 октября

    Военный эксперт назвал самые успешные участки СВО за неделю

    Великобритания объявит о признании Палестины

    SHAMAN рассказал о подарке победителю «Интервидения»

    Украинка пропала в США после жуткого послания

    Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» рассказала о впечатлениях

    Певец из Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости